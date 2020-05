Nell'Astigiano +50% danni da fauna selvatica

(ANSA) - ASTI, 22 MAG - Nei primi cinque mesi del 2020 i danni all'agricoltura causati da fauna selvatica nell'Astigiano sono cresciuti del 50% rispetto al 2019. Lo dice la Cia di Asti.

"Ogni giorno riceviamo decine segnalazioni di caprioli che devastano vigne e di cinghiali che distruggono campi di mais - afferma il direttore provinciale Marco Pippione - e i numeri confermano che il problema è serio e richiede interventi rapidi".

Da un'analisi della confederazione provinciale emerge che la zona più colpita dai cinghiali è quella del nord Astigiano.

"Negli ultimi due mesi - prosegue - con il blocco degli spostamenti e delle attività non strettamente necessarie, tra cui la caccia di selezione, il problema è cresciuto in modo esponenziale".

Nel sud Astigiano prevalgono gli ungulati, "che hanno fatto scorpacciate di germogli della vite".

"Abbiamo chiesto alla Regione - ricorda il vicepresidente Cia Piemonte, Alessandro Durando - di potenziare controlli e abbattimenti, semplificando il più possibile gli adempimenti burocratici che limitano la caccia di selezione facendo lievitare i costi anche per gli Atc". (ANSA).