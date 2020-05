Frane su strade provinciali, interviene Città Metropolitana

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - La direzione Viabilità della Città Metropolitana è intervenuta per la mesa in sicurezza delle strade provinciall del Torinese nel quale le piogge della scorsa settimana hanno provocato frane localizzate Lunedì 18 maggio sono iniziate le operazioni di ripristino della frana sulla 192 per Forno di Coazze, nel tratto tra il bivio delle Fabbriche e il ponte sul Sangone dove tra il 15 e il 16 maggio lo smottamento aveva fatto cadere sulla carreggiata un grosso masso.

Altro intervento a Condove in località Giagli: sulla strada era già chiusa al transito da quasi un mese dalle 8 alle 18 dei giorni feriali per i lavori sulla fognatura in borgata Ceretto, sul versante a strapiombo incombevano, alcuni massi sporgenti.

(ANSA).