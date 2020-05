Fase 2: Pulsee promuove con Zig Zag mobilità green

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Pulsee, l'energy company 100% digitale di Axpo Italia, si allea con Zig Zag, servizio di scooter sharing elettrico presente a Roma, Milano e Torino: insieme promuoveranno gli spostamenti green su due ruote. In base all'accordo, i clienti Pulsee riceveranno uno sconto di oltre il 20% sulle tariffe Zig Zag per 12 mesi.

"Sostenere e investire nella tutela dell'ambiente e della salute è un dovere nei confronti di tutti. L'attuale crisi sanitaria ha rimarcato tale necessità, così come ha sottolineato e accelerato la spinta alla digitalizzazione del Paese. Pulsee è portavoce di tutti questi valori in ambito energetico, dove offre soluzioni green, completamente digitali e su misura", spiega Simone Demarchi, amministratore delegato Axpo Italia.

"Con Pulsee, che abbiamo scelto come partner, lo scopo comune è garantire un servizio che sia al passo con i tempi e rispettoso dell'ambiente, soprattutto in questo periodo", sottolineano Emanuele Grazioli e Diego Rocca, fondatori di Zig Zag Scooter Sharing. (ANSA).