Fase 2: il 26 riapre storico ristorante Del Cambio

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Martedì 26 maggio è il giorno della riapertura dello storico ristorante stellato Del Cambio di Torino e della Farmacia Del Cambio.

La novità maggiore è rappresentata dal menu, "ancora più legato all'offerta di stagione, a quella del giorno, alle migliori materie prime piemontesi e italiane e alla personalità dell'ospite".

"La nostra proposta - spiega lo chef Matteo Baronetto - vuole recepire in maniera tempestiva le suggestioni che riceveremo di volta in volta dai fornitori, in maniera da creare percorsi gastronomici mai uguali a se stessi. Ciò significa anche poter variare, di settimana in settimana o addirittura da un giorno all'altro, il menù à la carte, lasciandoci ispirare da quanto il mercato ci offre in quel preciso momento e dalla sensibilità della persona: sarà l'Algoritmo della Natura a indicarci la via da seguire, a farci emozionare".

Le tre sale del ristorante (dehors, Risorgimento e Pistoletto) sono state ripensate per accogliere ciascuna massimo 20 commensali.

La Farmacia del Cambio è rimasta attiva attiva con il servizio take away ed è stata coinvolta nell'iniziativa solidale promossa da Andrea Chiuni, executive chef del ristorante Tre Galline: alla comunità di Sant'Egidio e dei Frati Minori a Torino sono stati superati i 10.000 pasti offerti ai senzatetto, anche grazie al sostegno di grandi e piccole aziende. (ANSA).