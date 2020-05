Coronavirus, nuovo nucleo Vco per quarantena vigilata

(ANSA) - PREMOSELLO CHIOVENDA (VOO), 22 MAG - Sarà inaugurato domenica 24 maggio il nuovo nucleo Covid-19 di Premosello Chiovenda (VCO), in Ossola. ''Offriamo al territorio provinciale e in modo particolare all'Ossola 16 posti letto attrezzati e con personale idoneo per i nostri pazienti Covid positivi o pazienti post Covid che prima di rientrare nelle strutture devono effettuare un periodo di quarantena vigilata. Il nucleo è pronto, Asl e Regione non hanno speso un euro'', commenta il sindaco Giuseppe Monti.

Il nucleo, una superficie di 500 metri quadrati, è stato ricavato al piano terra dell'ex ospedale, struttura che oggi ospita anche una casa di riposo.

"I sindaci - aggiunge Monti - , in questi mesi, sono stati lasciati troppo soli a fronteggiare una catastrofe mondiale. Noi invece abbiamo realizzato l'intervento con l'ausilio di volontari e imprese locali''. (ANSA).