Carosso, Piemonte è ripartito ma non abbassare la guardia

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - La produzione economica in Piemonte ha raggiunto il 92% della capacità precedente all'emergenza Covid-19, il +6% in più rispetto alla settimana scorsa, con un milione e 263.299 persone tornate al lavoro sul totale pre-crisi di un milione e 370.759. I dati emergono dal 2° rapporto dell'Osservatorio Ripartenza dell'Ires, presentato questa mattina al Gruppo di Monitoraggio Istituzionale Fase 2 presieduto dal vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso. Obiettivo, monitorare la situazione socio-economica in relazione alle misure di contenimento in vista della loro rimozione.

La mobilità, dice il rapporto, si è riattivata al 64%, con Novara e Torino che hanno avuto la flessione maggiore, e Asti quella minore. L'inquinamento acustico ha ricalcato l'andamento della mobilità, e si è azzerato il rumore legato alla movida.

Durante il lockdown ci sono stati 148 mila controlli, sfociati in undicimila sanzioni. Le chiamate al numero antiviolenza e stalking sono salite da 5,2 al 6,6 ogni 100 mila abitanti, e le donne vittime di violenza sono aumentate da 2 a 3 ogni 100 mila abitanti.

"Il Piemonte - commenta Carosso - ha saputo reagire all'impatto della chiusura, i cittadini sono stati responsabili e non si sono registrate criticità preoccupanti. Ma non dobbiamo abbassare la guardia, né dare le cose per scontate. Dobbiamo tenere l'allerta alta e continuare ad analizzare la situazione a tutti i livelli. Anche sul fronte sociale, dove purtroppo si assiste a un aumento della violenza domestica che ci preoccupa".

