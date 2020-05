Appello sindaco Alessandria, "siate sereni ma seri"

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 MAG - Il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, alla vigilia del primo week-end dopo le progressive riaperture per la Fase2 dell'emergenza Covid-19, i concittadini a tenere comportamenti.responsabili. Domani la città riprenderà vita con molte attività, tra cui bar e ristoranti - anche se un nutrito gruppo di pubblici esercizi, per protesta, non alzerà la saracinesca - ma "non è un riavvio come prima, poiché sempre regolato da norme di distanziamento. Pertanto vivete questo momento serenamente, ma comportatevi nel modo migliore e più serio", scrive il sindaco.

Gazebo informativi della Protezione Civile nelle piazze Santo Stefano e Garibaldi e nella centralissima piazzetta della Lega.

Intanto, sempre il Comune, nel post-Covid, patrocina e si avvale di strumenti di indagine rigorosi "per acquisire informazioni, condividerle con i principali stakeholder locali, definire linee di intervento e co-progettare risposte ai bisogni della comunità". Online due questionari distinti per famiglie e attività economiche (ANSA).