Tamponi al Torino, da domani lavoro in gruppo

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Il Torino prosegue il cammino verso la normalità: oggi sarà infatti l'ultimo giorno di lavori individuali al Filadelfia. In giornata Belotti e compagni si sottoporranno al tampone, come impone il protocollo, per poi tornare agli allenamenti di gruppo. Longo li ha fissati per domani, quando la squadra tornerà a lavorare insieme senza però poter usare le docce. Dovrà aspettare ancora qualche giorno, invece, il calciatore che aveva contratto il Covid-19: le sue condizioni di salute restano buone, il suo rientro al Filadelfia è previsto la prossima settimana. (ANSA).