La Madernassa dello chef Mammoliti tra i 6 migliori d'Italia

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - La Madernassa, il ristorante di Marene guidato dallo chef Michelangelo Mammoliti, è uno dei 6 migliori ristoranti d'Italia secondo la We're Smart Green Guide.

La guida che premia i ristoranti per l'uso creativo degli ingredienti di stagione e per la quantità di piatti a base di frutta e verdura, ha assegnato cinque ravanelli, massimo riconoscimento, alla struttura che sorge nel cuore delle Langhe e del Roero. Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, l'annuncio è arrivato in diretta Facebook attraverso la voce di Frank Fol The Vegetables Chef. "Sono estremamente soddisfatto per questo risultato" ha dichiarato lo chef Mammoliti. "Non mi aspettavo di ottenere il massimo riconoscimento, i 5 ravanelli, con altri cinque soli ristoranti in Italia. Rappresenta un ulteriore e importante passo avanti in un percorso che ho iniziato sei anni fa qui a Guarene e che mi ha regalato, giorno dopo giorno, grandi soddisfazioni"- Il 21 settembre, nel We're Smart World Day, sarà annunciata la classifica dei Best Vegetables Restaurants Awards 2020. Tra i 39 candidati, 3 ristoranti per ogni stato in gara, figura anche La Madernassa, che rappresenterà l'Italia insieme al Lume e al The Country House Montali. (ANSA).