Incendio in una abitazione del Torinese, morta una donna

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Una donna di 63 anni è morto nell'incendio della sua abitazione a Leini, nel Torinese. E' accaduto questa mattina in via don Murialdo, al civico 11, dove stanno operando carabinieri e vigili del fuoco.

La vittima, Maria Giuseppina Zappatore, era in casa col fratello, 65 anni, che è riuscito a salvarsi ed è stato trasportato in ospedale, a Torino, per accertamenti. Indagini in corso per stabilire le cause dell'incendio. L'uomo si è salvato dall'incendio lanciandosi dal balcone al primo piano dell'abitazione in cui viveva con la sorella, che invece non ha fatto in tempo a uscire di casa. I vigili del fuoco l'hanno trovata morta in cucina. Le operazioni di messa in sicurezza dell'abitazione andranno avanti ancora diverse ore.