Fase 2:visite congiunti,Piemonte apre confini zone limitrofe

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - I piemontesi potranno far visita ai congiunti che abitano appena al di là dei confini del Piemonte già nei prossimi giorni. Ad annunciarlo, a margine di un presidio per il sostegno al sistema educativo 0-6, è il governatore Alberto Cirio. "Credo che già la prossima settimana permetteremo alle persone di visitare i propri congiunti anche se a cavallo con un'altra regione - dice il governatore -. Il decreto del Governo prevede una serie di aperture con un loro calendario. La valutazione delle soglie però oggi conferma che il Piemonte ha i numeri in regola". (ANSA).