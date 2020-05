Fase 2: Torino, riprende la distribuzione delle mascherine

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Tra oggi e lunedì Atc riceverà le mascherine che poi, attraverso i propri dipendenti, distribuirà alle famiglie dei quasi 11 mila appartamenti gestiti dall'Agenzia. A darne notizia l'assessore comunale alla Protezione Civile Alberto Unia: "Quello di oggi è un primo invio - spiega - che domani e lunedì integreremo con gli altri dispositivi in arrivo dalla Regione Piemonte, per un totale di circa 30 mila mascherine".

Con i nuovi rifornimenti, martedì prossimo ripartirà anche la procedura di consegna agli amministratori di condominio che già le avevano prenotate per distribuirle agli inquilini degli stabili da loro amministrati. Successivamente, spiegano da Palazzo Civico, si procederà alla distribuzione attraverso i volontari alle famiglie che risiedono in edifici non raggiunti o privi di amministratori. (ANSA).