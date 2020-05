Fase 2: Merlo,Pragelato pronta con sentieri per turismo slow

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Pragelato è pronto per il "turismo di prossimità" che sarà in auge nell'estate segnata dal Coronavirus. Lo sottolinea il sindaco Giorgio Merlo, annunciando che presto sarà completata la tracciatura dei sentieri montani, percorsi ideali per evitare gli assembramenti.

"La recente tracciatura dei sentieri, che prosegue nei prossimi giorni grazie ai volontari coordinati dai consiglieri Paola Borra e Valter Blanc - spiega Merlo - è un tassello importante per l'ormai prossima stagione estiva di Pragelato. La sentieristica non solo permette al turismo di prossimità di riscoprire le bellezze, la storia, i costumi, e forse anche i segreti, di Pragelato, ma garantisce di godere del paesaggio evitando gli assembramenti, in questo periodo vietati dalla legge".

"Camminare tranquillamente lungo i sentieri con una adeguata segnaletica - rimarca - rientra nell'offerta turistica estiva variegata e plurale di Pragelato, che trova nella riscoperta del paesaggio il suo fulcro centrale". (ANSA).