Calcio: Torino; morto Eandi, poeta e scrittore granata

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - E' morto, all'età di 57 anni, Ermanno Eandi, poeta, scrittore, grande tifoso del Torino calcio. Con orgoglio diceva di essere "l'unico vivente" al quale era dedicato un club di tifosi, creato a Frossasco (Torino)."Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club - è il messaggio sul sito web del club granata - si stringono commossi attorno alla famiglia Eandi e ai tantissimi amici per la scomparsa di Ermanno Eandi, scrittore e poeta, orgoglioso tifoso granata".

Tra le sue tante opere, aveva dedicato una poesia ai tifosi del Torino. Personaggio vulcanico, grande intrattenitore, era anche direttore di Val Sangone Network. Viveva a Torino in borgo San Secondo. Già questa mattina su Facebook è stato creato il gruppo 'In ricordo di Ermanno Eandi.

“Con Ermanno Eandi se ne va l’ultimo esponente di un giornalismo cortese e torinese fatto di cultura, competenza, classe ed eleganza. Un autentico signore d’altri tempi. - è il ricordo del giornalista e saggista Maurizio Scandurra - Un maestro di buongusto e buon senso contemporanei che del garbo e del far gentile ne ha fatto un tratto peculiare di una personalità eclettica, curiosa, tutta rivolta al bello e all’essenza dei valori veri”.