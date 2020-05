Torino ha riaperto mercati anche ai banchi non alimentari

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Dopo 70 giorni nei mercati rionali di Torino sono stati riammessi oggi i banchi di generi non alimentari. Le regole fondamentali da rispettare sono quelle della distanza interpersonale e del divieto di assembramento. Ma l'aspetto dei mercati questa mattina non era uguale in tutte le aree: alla Crocetta, ad esempio, mercato famoso soprattutto per l'abbigliamento, non erano stato allestiti controlli per regolamentare l'afflusso dei clienti. Che invece, sia pure molto rudimentali, erano stati piazzati al mercato di corso Racconigi, in borgo San Paolo, che si sviluppa in lunghezza: entrate e uscite erano segnalate su cartelli appoggiati a cavalletti e transenne. La stessa cosa, ma solo da un lato, in corso Brunelleschi, dove i banchi sono disposti in un'area più larga rispetto ad altri mercati.

A Santa Rita i controlli ai quattro ingressi/uscite sono stati predisposti solo nella mattinata e non in tutti i punti.

In ogni mercato rispettati alcuni spazi vuoti, per evitare il riempimento al 100%. Non sempre rispettate dai clienti le distanze ai banchi e alcuni ambulanti di generi non alimentari hanno espresso preoccupazione per il ritorno di clienti uno vicino all'altro ai banchi dei generi alimentari, in particolare frutta e verdura.

Al posto delle transenne che fino a ieri hanno delimitato le aree mercatali, c'erano i furgoni dei commercianti e qualche nastro bianco-rosso per impedire l'entrata laterale dei clienti.

Più di un venditore, tuttavia, ha accantonato il distributore di numeri che era una dotazione molto diffusa nel periodo del lockdown. (ANSA).