Provincia Vercelli investe su ponti, strade e scuole

(ANSA) - VERCELLI, 20 MAG - La Provincia di Vercelli farà partire nel mese di giugno due importanti cantieri su altrettanti viadotti: quello di Doccio a Quarona, che collega la Valsesia al resto del territorio, per un importo di 2 milioni di euro, e il cantiere sul ponte sul Po a Trino, per complessivi 4,2 milioni di euro. Entrambi i lavori riguardano l'impermeabilizzazione, il ripristino tecnologico e il riammodernamento delle strutture.

Per il ponte di Trino, al confine con l'Alessandrino, si tratta anche dell'allargamento della carreggiata.

La Provincia di Vercelli, quest'anno, stanzierà complessivi 22 milioni di euro per la viabilità e l'edilizia scolastica del territorio vercellese. Altri 500 mila euro sono destinati alla costruzione di una rotatoria sulla strada di accesso al comprensorio biomedicale di Saluggia, chiesta da anni dalle aziende presenti, tra cui la multinazionale DiaSorin.

"E' stato già presentato il progetto - assicura Eraldo Botta , presidente della Provincia di Vercelli. Mentre per quanto riguarda l'edilizia scolastica, da tanti istituti ci sono arrivate richieste di poter vivere in maniera decorosa le giornate di scuola. Noi abbiamo risposto tornando ad investire su edilizia e sicurezza, dopo anni di buio". (ANSA).