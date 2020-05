Piemonte chiede commissari per le grandi opere

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Il governatore del Piemonte Alberto Cirio, insieme all'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, scrive al ministro Paola De Micheli per sollecitare la nomina dei commissari per il completamento di tre grandi opere strategiche per la Regione: l'Asti Cuneo, la Pedemontana e le opere di compensazione della Tav Torino-Lione.

"Il Piemonte, come l'Italia tutta - si legge nella lettera - sta ripartendo dopo la difficilissima fase di lockdown. I nostri cantieri sono pronti per riprendere a lavorare in sicurezza e dare al territorio il loro contributo di sviluppo nella realizzazione di piccole e grandi opere. Proprio a queste ultime facciamo riferimento per sollecitare il suo indispensabile intervento nella nomina dei Commissari per le grandi opere annunciato a marzo. Ci riferiamo in particolare a tre opere strategiche: il completamento dell'autostrada Asti Cuneo, la realizzazione della Pedemontana piemontese e le opere di compensazione sulla Tav". (ANSA).