Montagna, chiusa per lavori provinciale Valle Maira

(ANSA) - CUNEO, 20 MAG - Domani la strada provinciale tra Ponte Marmora e Canosio, in valle Maira, ne Cuneese, chiuderà al transito per lavori di protezione dalla caduta massi e di consolidamento delle opere murarie di sostegno. I lavori dureranno diversi giorni e il divieto di transito sarà dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17.

Il vallone di Marmora e Canosio è una delle mete più suggestive della valle Maira, frequentata ogni anno da migliaia di escursionisti e amanti della montagna.

L'intervento interessa una parte della strada provinciale 113 di collegamento tra i comuni di Canosio e Marmora con la provinciale di fondovalle. Il tratto, a mezza costa di un'alta parete rocciosa, è sostenuto da un vecchio muro in pietre la cui fondazione è lambita da un corso d'acqua. La strada è molto stretta e in alcuni punti è appena di 4,20 metri complessivi di larghezza. (ANSA).