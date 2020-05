Minaccia la vicina di casa con un fucile soft-air, arrestato

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Disarmato e arrestato dai carabinieri di Torino un 50enne che ha minacciato la vicina di casa con un fucile d'assalto elettrico per soft-air. E' accaduto ieri sera nel quartiere Mirafiori.

Le liti tra l'uomo e la donna che vive al piano di sopra erano continue e ieri il 50enne ha imbracciato il fucile per intimorirla. I vicini di casa hanno chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno disarmato l'uomo. Il fucile è risultato essere una fedele riproduzione elettrica per soft-air del tipo "Assault Rifle" modello g608-4, completo di custodia, batteria e carica batteria. In casa dell'uomo sono stati trovati anche un manganello e proiettili di plastica. Per lui sono scattate le manette per minaccia aggravata e atti persecutori. (ANSA).