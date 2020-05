Fase 2: un libro in riva al Po, Casale riparte anche così

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 MAG - 'Un libro in riva al fiume' per chiunque voglia trascorrere qualche ora di relax in uno degli scorci più suggestivi della città, in un periodo in cui Casale - come tutt'Italia - sta cercando di tornare lentamente alla normalità in questo periodo di emergenza Covid-19.

Da sabato 23 maggio all'Imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci, area verde curata da anni dai volontari dell'associazione 'Amici del Po', sarà installata una cassetta di legno, realizzata dal mastro d'ascia Severino Livieri, in cui saranno disponibili volumi in prestito. L'invito dei 'lupi di fiume' è anche a lasciarne altri a disposizione di tutti.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi Emanuele Luzzati.

"Ci auguriamo che la cassetta sia trattata con rispetto, permettendo a tutti di usufruirne - spiega Massimo Sarzano, presidente degli 'Amici' che recentemente hanno anche ripristinato il pontile danneggiato dal maltempo di fine 2019 - Circa ogni mese faremo un rifornimento di testi". (ANSA).