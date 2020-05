Fase 2: mercato Chivasso trasloca, protestano ambulanti

(ANSA) - CHIVASSO, 20 MAG - Alcune decine di ambulanti hanno manifestato, questa mattina, in piazza della Repubblica a Chivasso contro lo spostamento del mercato del mercoledì da via Torino. Per rispettare le distanze, i banchi traslocheranno in viale Matteotti e piazza d'Armi. Gli ambulanti si sono detti disponibili a ridurre il numero dei banchi pur di non spostarsi dal centro.

"Non appena le norme lo consentiranno il mercato tornerà a svolgersi in via Torino - ha spiegato il sindaco, Claudio Castello - è un patrimonio da difendere e preservare ma l'ipotesi predisposta dall'ufficio commercio sarebbe una valida soluzione che consentirebbe ai mercatali di ripartire con il loro lavoro il prima possibile". (ANSA).