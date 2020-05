Droga per la ripartenza in attico di lusso,arrestato giovane

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - In attesa della ripartenza, la droga era pronta per essere venduta in un lussuoso attico di Rivoli, comune della prima cintura di Torino. A gestire lo spaccio un 25enne incensurato, abiti griffati e auto di lusso, pronto a rifornire i giovani della società bene in vista delle future serate. Dopo una approfondita attività investigativa, la polizia lo ha arrestato per spaccio di sostanze stupefancenti.

Nel suo alloggio sono stati sequestrati 1,2 chili di marijuana, per un valore di circa 20 mila euro, e 18 mila euro in mazzette arrotolate nei calzini. (ANSA).