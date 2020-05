Contagi Coronavirus, il doppio di lunedì

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Per il terzo giorno consecutivo, risale il numero dei casi positivi al Coronavirus in Piemonte: l'incremento di oggi è di 158, il doppio rispetto a lunedì scorso (72) e 50 in più nel confronto con ieri. I dati dell'Unità di crisi regionale riportano anche un numero di decessi, 21, in linea con i giorni scorsi, e un aumento di 418 guariti mentre altre 3922 pazienti sono considerati in via di guarigione.

Nessuna variazione nel numero dei ricoverati in terapia intensiva, mentre i pazienti negli altri reparti sono 66 in meno.

Le persone in isolamento domiciliare sono 7.542. I tamponi diagnostici finora processati sono 264.624, di cui 147.038 risultati negativi. (ANSA).