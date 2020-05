Anticiclone Azzorre porta termometro a 30 gradi

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - L'anticiclone delle Azzorre ha portato oggi il termometro a sfiorare i 30 gradi a Torino e in numerose altre località di pianura e bassa collina del Piemonte.

La rete di stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una massima di 29.6 a Verolengo (Torino), 28.7 nel centro del capoluogo regionale, 28.

4 a Nizza Monferrato (Asti), 27,6 a Bra (Cuneo). Nei prossimi giorni il tempo continuerà a essere soleggiato e molto mite con qualche rovescio da domani a sabato, ma soltanto sui rilievi alpini. Venerdì lo zero termico arriverà a 4000 metri di altitudine.

Anticiclone solido anche la prossima settimana: Smi (Società Meteorologica Italiana) prevede massime comprese tra i 23 e i 28 gradi, superiori alla media del periodo. (ANSA).