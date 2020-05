Agroinnova, il Festival Plant Health va online

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - La salute delle piante, come quella dell'uomo e degli animali, assume un ruolo centrale alla luce dell'emergenza sanitaria. Per questo il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova, Centro di Competenza per l'Innovazione in campo agroambientale dell'Università di Torino, nell'Anno Internazionale per la Salute delle Piante, non resta fermo. Sono state annullate conferenze, spettacoli e mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell'Università di Torino, ma si terrà comunque il 4 giugno alle 18,30, un confronto virtuale tra studiose internazionali, dal titolo Plant Health #Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale: interverranno la virologa Ilaria Capua, direttore del One Health Center of Excellence, la fitopatologa Jacqueline Fletcher e Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova e vicerettore dell'Università di Torino.

"È un momento difficile - dice Maria Lodovica Gullino, responsabile organizzativo del Festival - ma è necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare. La salute delle piante parte dalla ricerca scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo, urbano, naturale e sociale. Vedo molto analogie tra i problemi causati dall'attuale emergenza sanitaria e i danni causati dalle malattie delle piante in passato, quali fame e carestia, e più recentemente, con importanti danni economici". (ANSA).