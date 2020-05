Vercelli, orari allargati per parrucchieri ed estetisti

(ANSA) - VERCELLI, 19 MAG - Dopo Borgosesia, anche il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, ha deciso con un'ordinanza di derogare fino al 31 luglio gli orari di apertura delle attività di acconciatore, barbiere ed estetista. Per gli esercenti di queste categorie non è previsto alcun obbligo di chiusura settimanale né di chiusura festiva; potranno rimanere aperti quanto si vuole, con la sola eccezione dell'orario giornaliero, pari ad un massimo di 14 ore. Vige però "il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categoria interessate".

La decisione è stata presa "per garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile - scrive il sindaco nell'ordinanza - vista la particolare situazione che si è verificata a causa dell'emergenza Covid-19". (ANSA).