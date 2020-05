Upo, ex allievi aiutano studenti a pagare le tasse

(ANSA) - VERCELLI, 19 MAG - I laureati dell'Università del Piemonte Orientale (Upo) on aiuto degli alunni dell'ateneo per terminare il ciclo di studi. L'associazione UpoAlumni ha avviato una raccolta fondi per pagare le tasse universitarie agli studenti più provati dalla crisi economica dovuta al Coronavirus, figli di genitori che hanno perso il lavoro o studenti-lavoratori rimasti senza reddito. Al fianco dell'Upo è sceso subito Carlo Olmo, benefattore vercellese che fin dall'inizio dell'epidemia si è messo a disposizione del territorio distribuendo oltre 100 mila mascherine a medici, infermieri e cittadini. L'avvocato ha stanziato 60 mila euro per il progetto "Il tuo sogno continua" di UpoAlumni, che ha come traguardo il raggiungimento di 350 mila euro. "È un momento di grande responsabilità per tutti - afferma il rettore, Gian Carlo Avanzi - e c'è il rischio di cancellare un'intera generazione di laureati, professionisti, dirigenti e ricercatori, perché potrebbe esser loro negato, a causa delle ristrettezze economiche, il diritto allo studio". L'appello dell'Upo e dell'associazione degli ex allievi è rivolto a professori, studenti più fortunati, enti e aziende. I fondi saranno distribuiti secondo una graduatoria che tiene conto dei bisogni economici e del merito accademico. (ANSA).