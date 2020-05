Uccide cane della convivente e gli dà fuoco

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Ha accoltellato il cane della convivente e poi gli ha dato fuoco: un 43enne è stato arrestato ieri a Rivoli dai carabinieri. L'a 'colpa' del cane era di aver morso il 43enne, che si è avventato su di lui come una furia.

All'arrivo dei militari l'uomo era ancora alterato e ha opposto resistenza. In casa sono stati ritrovati il coltello, utilizzato per ammazzare l'animale, una bottiglia di alcol etilico e un accendino utilizzati per accendere le fiamme. Sono intervenuti anche i veterinari dell'Asl To3 per il recupero della carcassa dell'animale. (ANSA).