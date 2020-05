Mole Antonelliana è Luogo del Cuore' Fai

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - La Mole Antonelliana, il simbolo di Torino con al suo interno il Museo Nazionale del Cinema, è diventato uno dei 'Luoghi del Cuore' scelti per la campagna nazionale dedicata ai luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Si tratta del più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del patrimonio nazionale che permette ai cittadini di segnalare al Fai, con un censimento biennale, i luoghi da non dimenticare, giunto quest'anno alla sua decima edizione.

Testimonial del Fai da un anno é Maria Teresa Ruta, torinese. "Istintivamente ho scelto Torino - commenta - perché questa è una città meravigliosa e un pezzo del mio cuore è qui".

"Siamo felici che la Mole Antonelliana e il Museo del Cinema siano così radicati nel cuore non solo dei torinesi ma degli italiani - dice Enzo Ghigo, presidente del Museo - l'Italia è un paese meraviglioso, ricco di storia e cultura, e mai come ora ne apprezziamo la bellezza e il valore. Le parole appassionate di Maria Teresa Ruta, esprimono bene l'amore verso una città e verso un edificio che non si limitano ad essere luoghi geografici ma pezzi di vissuto, dei veri e propri 'luoghi del cuore'". (ANSA).