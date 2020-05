Fase 2: riprende la navigazione sul lago d'Orta

(ANSA) - OMEGNA, 19 MAG - Riprende la navigazione sul Lago d'Orta, specchio d'acqua diviso a metà tra le province del VCO e di Novara. Sabato 23 e domenica 24 maggio torna il servizio pubblico sul lago con le tre motonavi Ortensia, Valentina e Azalea.

"Accogliamo con favore la ripresa di questo importante servizio per la navigazione del nostro lago - commenta l'assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Omegna, Mattia Corbetta -. Com'è logico presumere di questi tempi, in assenza totale di turisti stranieri, Navigazione Lago d'Orta valuterà i risultati della riapertura del servizio per decidere se posticiparla ancora. La speranza è che dalle città a noi più vicine, come Novara, Milano e Torino, giunga quel turismo che, di solito, predilige altre mete più lontane ma che, per prossimità e necessità di ridurre i giorni di ferie, potrà trovare sul nostro territorio una valida alternativa improntata al relax e al contatto con la natura, senza rinunciare allo shopping".

In particolare, dal fine settimana viene ripristinata la tratta Omegna - Orta - Pella, con partenze delle ore 9 e delle ore 14.15 al prezzo di 7,6 euro a persona per andata e ritorno da Omegna a Orta San Giulio.

Riprenderà anche la tratta "centro lago", ma con orario feriale ridotto, che eseguirà la tratta Pella - Orta - Pettenasco - Omegna da giovedì 28 maggio, in occasione del mercato settimanale. (ANSA).