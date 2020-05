Fase 2: nuova mobilità Cuneo, pedoni e bici hanno precedenza

(ANSA) - CUNEO, 19 MAG - La città di Cuneo sperimenterà entro poche settimane una serie di novità sulla mobilità: previste le prime strade "Fbis" della città in centro (pedoni e bici che hanno la precedenza sui mezzi a motore, cancellazione dei parcheggi, auto e moto a passo d'uomo tra dehors e nuovi arredi urbani) poi nuove ciclabili e zone 30, incentivi economici a chi usa la bici per andare al lavoro o a scuola, nuovi parcheggi di cui uno di interscambio da 250 auto al posto dello storico locale Nuvolari.

Le novità sono state presentate questa sera, durante la video-seduta con la piattaforma zoom di due commissioni comunali, dall'assessore alla Mobilità Davide Dalmasso. Si tratta, ha spiegato, di "soluzioni provvisorie e sperimentali per cercare di ridare spazio alle persone, incentivare la mobilità dolce, sfruttare il cambio di mentalità portato dalla pandemia".

La proposta è di trasformare in via sperimentale via Carlo Emanuele, da corso Dante fino a corso Soleri, in strada FBis, un "asse viario destinato prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile, anche grazie all'utilizzo di vernici colorate a breve durata sul manto stradale e l'utilizzo di nuovi arredi urbani. Verrebbero comunque garantiti gli accessi ai passi carrai, nonché i parcheggi disabili e quelli per il carico-scarico". Parallelamente a questi interventi, l'Amministrazione Comunale sta anche valutando azioni immediate di incentivazione economica della bici - buoni spesa a chi usa le due ruote e si registra con un'apposita app - e sharing pubblico di biciclette a pedalata assistita e monopattini.

(ANSA).