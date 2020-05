Ex Ilva, sciopero a oltranza nello stabilimento di Novi

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 19 MAG - Sciopero a oltranza per tutti i lavoratori dalle 6 di questa mattina nello stabilimento ArcelorMIttal, ex Ilva di Novi Ligure (Alessandria). Una decisione presa da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil provinciali e Rsu "a seguito del mancato accordo sulla Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per Covid e dell'atteggiamento incomprensibile da parte dell'azienda che da un giorno all'altro ha deciso di fermare tutto lo stabilimento di Novi, dopo averlo fatto ripartire prima dell'apertura nazionale chiedendo la deroga prefettizia".

La protesta proseguirà "fino a quando l'azienda non cambierà le proprie posizioni e non chiarirà quale sia il progetto industriale per tutto il Gruppo Arcelor Mittal, in particolare dello stabilimento di strada Bosco Marengo", si legge in una nota sindacale. (ANSA).