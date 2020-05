Coram, distribuzione mascherine a Torino è problematica

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Gli amministratori di condominio aderenti al Coram di Confedilizia hanno scritto alla sindaca di Torino Chiara Appendino per lamentare i "non pochi problemi creati dalla distribuzione delle mascherine" e per sollecitare una "maggiore informazione" e "diverse modalità operative dal momento che quelle scelte sono di difficile applicabilità".

Secondo i professionisti del Coram (Coordinamento Registri Amministratori Confedilizia) ci sarebbe stata "un'informazione che ha generato confusione e che non ha visto il coinvolgimento attorno ad un tavolo di tutte le associazioni che rappresentano la categoria".

Nella lettera al Comune si propone "di ipotizzare un criterio forfettario di consegna di 3 mascherine per unità immobiliare.

In questo modo - sottolineano gli amministratori - l'attività di censimento, prenotazione, ritiro e distribuzione delle mascherine sarebbe semplificata. Inoltre - aggiungono - vista la difficoltà nel conoscere gli occupanti di ogni stabile, che spesso non risultano essere allineati con i residenti, si suggerisce di fornire ad ogni amministratore un numero adeguato di mascherine in esubero, per poter soddisfare eventuali richieste da parte dei condomini". (ANSA).