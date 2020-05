Biella: a teatro e a porte chiuse primo Consiglio post Covid

(ANSA) - BIELLA, 19 MAG - Al Teatro sociale, per garantire il distanziamento, e a porte chiuse. Si svolgerà così, martedì prossimo, il primo Consiglio comunale di Biella post Covid-19.

La convocazione è per le 14.30. All'ordine del giorno ci sono 16 interrogazioni, presentate dai vari gruppi consiliari. I lavori saranno in diretta tv, su ReteBiella; sarà anche possibile seguirli via streaming, sui canali istituzionali dell'amministrazione comunale. La conclusione è prevista per le 22, ma con espressa riserva di proseguire anche dopo tale orario, fino a quando non saranno concluse le operazioni di voto dei primi undici punti iscritti all'ordine del giorno. (ANSA).