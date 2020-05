Torino, nel fine settimana prime messe in Duomo

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - La prima messa nel Duomo di Torino dopo il lockdown sarà celebrata dal parroco Don Carlo Franco sabato 23 maggio alle 18, seguita dalle tre funzioni in calendario domenica, alle 9, alle 11 e alle 18. Nel corso della settimana, invece, ogni parrocchia torinese riprenderà le celebrazioni secondo il suo consueto calendario.

La prima messa celebrata dall'arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia, dovrebbe essere quella per la festa patronale di Santa Rita, prevista alle ore 21 di venerdì 22 maggio nella parrocchia omonima.

Domenica 24 maggio, alle ore 11, l'arcivescovo dovrebbe invece presiedere la celebrazione di Maria Ausiliatrice nella basilica. Per quel che riguarda la messa cresimale, in calendario sabato 30 maggio alle ore 9.30, sarà celebrata nella chiesa del Santo Volto, in grado di offrire spazi maggiori, anche esterni, rispetto alla cattedrale. (ANSA).