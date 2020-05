Torino, 90% negozi riapre tra oggi e domani

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Il 90% dei negozi a Torino riapre tra oggi e domani. La stima è di Ascom e Confesercenti, le due associazioni die commercianti. Si tratta di 1.400 negozi a Torino, 2.600 se si considera tutta l'area metropolitana.

Riaprono anche i centri commerciali.

Al momento non ci sono negozi che hanno annunciato l'intenzione di non riaprire, chi non riparte subito lo fa per per completare l'adeguamento dei locali alle nuove norme. Molti però sono preoccupati perché la liquidità è poca e temono di non farcela. L'avvio dei saldi, su richiesta dei commercianti, è stato rinviato al primo agosto Tra oggi e domani riapre anche la maggior parte di parrucchieri e dei centri estetici. Bar e ristoranti potranno riaprire, invece, da sabato 23 maggio. (ANSA).