Sicurezza: sindaco Domodossola,non chiudere polizia stradale

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 18 MAG - ''Appare infondata ogni argomentazione a sostegno della chiusura del distaccamento della Polizia Stradale di Domodossola. Neppure è una questione di costi poiché la caserma continuerebbe comunque ad essere utilizzata dalla Polizia di frontiera''. E' l'ennesimo appello al ministro Luciana Lamorgese quello del sindaco di Domodossola (Verbania), Lucio Pizzi.

Un paio di mesi fa il ministro dell'Interno aveva ricevuto il sindaco di Domodossola, ed altri suo colleghi, preoccupati per le voci relative alla chiusura del distaccamento, insieme con quelli di Ceva (Cuneo) e Borgomanero (Novara), che ora sono tornate a circolare con insistenza. ''Ricordo al ministro - dice Pizzi - che il distaccamento di Domodossola è al servizio delle numerose valli vicine e di due valichi di frontiera con la Svizzera. Andrebbe potenziato in termini di personale. La chiusura non sarebbe compensata da un eventuale potenziamento del comando di Verbania, poiché le pattuglie interverrebbero in Ossola solo in caso di urgenza, privando il territorio di un'azione preventiva''. (ANSA).