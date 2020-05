Settimo riapre l biblioteca ed Ecomuseo Freidano

(ANSA) - IVREA (TORINO), 18 MAG - Con la fase 2 inizia il piano di riaperture degli spazi culturali di Settimo Torinese.

La biblioteca Archimede, da oggi, apre con orari e servizi ridotti, 5 ore tutti i giorni tranne la domenica. In questa fase sara consentito l'accesso a un numero contingentato di persone e sarà incentivato il servizio di prenotazione dei libri via internet, Whatsapp o Skype. Previste anche consegne a domicilio per i tesserati residenti a Settimo dai 65 anni in su o con disabilità motorie. "Il servizio rimarrà attivo fino al 30 giugno - dice il direttore della biblioteca Franco Orsola - l'obiettivo sarebbe quello di renderlo permanente dedicato alle persone che non possono riuscire a venire in biblioteca".

Anche l'Ecomuseo del Freidano riapre al pubblico sabato e domenica dalle 15 alle 19. Su prenotazione si potranno visitare le sale del Museo etnografico e la Sala del '900. (ANSA).