I tifosi del Torino ringraziano sanitari, avete salvato vite

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Omaggio dei tifosi del Torino ai medici e agli infermieri impegnati nella lotta al Coronavirus.

La Maratona, la curva degli Ultras granata, ha esposto un lungo striscione all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano, nel centro del capoluogo piemontese, per esprimere la propria gratitudine nei confronti del personale sanitario.

"Le parole non servono a niente - è scritto a caratteri cubitali - se non ricorderemo che avete salvato la vita alla gente...

Grazie!". (ANSA).