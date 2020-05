Fase 2: striscione su palazzo Regione, "#ripartipiemonte"

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Uno striscione di otto metri, con la scritta "#ripartipiemonte", è stato affisso sulla facciata della Regione Piemonte in piazza Castello, a Torino. Davanti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, è stato invece posizionato un nuovo totem caratterizzato dall'hashtag #iorestoprudente e un invito a continuare a mantenere la distanza di sicurezza, lavare spesso le mani e usare la mascherina.

"Nel disegno di legge 'Riparti Piemonte' che approderà in aula consiliare la prossima settimana - sottolinea il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia - sono previste una serie di ulteriori misure per mettere benzina a questo Piemonte che ha bisogno di ripartire. Nella speranza che continuino ad arrivare notizie confortanti sul fronte sanitario, c'è la necessità di supportare il sistema economico, qui è in gioco la sopravvivenza delle nostre imprese e di tutto il sistema produttivo della nostra regione".

"Il nostro Piemonte riparte. Le nostre imprese, le nostre famiglie hanno la necessità di riprendere le loro attività e poter ritornare a rivivere un po'di normalità, anche se nulla sarà come prima - dichiara il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso - L'invito è quello di usare prudenza, mantenere il distanziamento sociale e dove non è possibile utilizzare la mascherina, ma ricominciare a recuperare un po' di normalità e soprattutto di apprezzare le bellezze della nostra regione e gustare le nostre eccellenze". (ANSA).