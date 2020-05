Fase 2: stop ai droni a Torino, più controlli nelle aziende

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Niente più controlli con i droni nei parchi, più attenzioni al rispetto delle prescrizioni nelle aziende e nei negozi che riaprono. È il nuovo piano per l'area metropolitana di Torino varato dalla Prefettura per questa nuova fase dell'emergenza Coronavirus.

"I controlli sulla mobilità saranno estremamente ridotti, riguarderanno soprattutto chi arriva da altre Regioni, le grandi direttrici saranno monitorate", spiega il Prefetto di Torino Claudio Palomba. "Alcuni controlli si rivolgeranno invece alle aziende e al rispetto delle prescrizioni, controlli che erano comunque già iniziati - aggiunge il Prefetto -. Per quanto riguarda gli esercizi al dettaglio facciamo ripartire tutti in questi giorni e intanto verifichiamo il rispetto delle prescrizioni previste". (ANSA).