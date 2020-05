Fase 2: Novara, sconto cinema e teatro per sanitari

(ANSA) - NOVARA, 18 MAG - La cultura si mobilita, a Novara, per gli operatori sanitari messi allo stremo dall'emergenza coronavirus: Teatro Faraggiana, Atl e Upo Alumni hanno ideato 'Percorsi sulla bellezza'', che offre a medici e infermieri, e non solo, la possibilità di avere uno sconto sui biglietti per cinema e teatro. Fino a giugno 2021. Il progetto prevede anche visite guidate gratuite a musei, chiese, percorsi d'arte cittadini e dal mese di settembre anche la possibilità di scoprire le bellezze del Teatro Faraggiano.

''Questi professionisti, dipinti come angeli ed eroi, alla seconda settimana di lockdown stanno finendo pian piano nel dimenticatoio, non hanno tutele, lavorano in condizioni di disagio e arriveranno alla fine di tutto questo percorso decisamente provati - dicono i promotori dell'iniziativa .-. E allora abbiamo pensato ad un significativo gesto comune: offrire le nostre competenze a queste categorie di lavoratori''. (ANSA).