Fase 2: negozianti Alessandria, dietro mascherina ancora noi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 MAG - Ascom Confcommercio lancia ad Alessandria la campagna 'Dietro la mascherina ci siamo ancora noi', con vetrofanie esposte da oggi nei negozi della città.

Un'azione simbolica sintetizzata dagli hashtag #RipartiamoInsieme, #InSicurezza e #sicuramenteRIAPRIRE.

L'iniziativa è stata pensata, spiega il presidente, Vittorio Ferrari, "per porre l'accento sul senso di appartenenza e di unione di una categoria che ha sofferto e che sta ancora soffrendo, ma che ha voglia di ripartire mettendocela tutta e lavorando avendo come priorità la salute di persone, lavoratori e clienti e la sopravvivenza delle proprie attività, fonte di sostentamento per molte famiglie del territorio".

L'associazione ha anche elaborato il vademecum con le linee guida per le singole categorie, cartelli, schede e registro delle sanificazioni. (ANSA).