Colica renale, Del Piero ricoverato ma ora sta bene

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Alex Del Piero è stato ricoverato d'urgenza, nella tarda serata di ieri, a causa di coliche renali causate da calcoli. E' stato lo stesso ex giocatore della Juventus a dare la notizia con una foto scattata sul letto dell'ospedale di Los Angeles, città dove vive da tempo, accompagnata da un breve messaggio: "Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male", accompagnato dagli hashtag #colicarenale #calcolorenale #adp10. (ANSA).