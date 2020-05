Boves, 'buoni spesa' comunali per microimprese

(ANSA) - CUNEO, 18 MAG - Il Comune di Boves (9 mila residenti), in provincia di Cuneo, ha deciso di destinare 100 mila euro per "il sostegno delle microimprese e delle partite IVA con sede nella città" colpite dalla crisi a causa del Covid-19. Si tratta di inediti 'buoni spesa' analoghi a quelli alimentari pagati dal Governo, ma da spendere nel territorio comunale non solo per cibo e medicine, ma "presso le attività che maggiormente hanno sofferto la chiusura per emergenza Covid-19".

"Soldi riservati alle partita IVA bovesane e che rimarranno nel nostro territorio", commenta il sindaco Maurizio Paoletti, avvocato, coordinatore provinciale di Forza Italia.

Da oggi il modulo di richiesta è sul sito del Comune e c'è tempo per fare richiesta fino al 27 maggio. L'iniziativa è riservata a microimprese con meno di 10 occupati che hanno avuto "una riduzione almeno del 40% del fatturato nei mesi di marzo e aprile". Il titolare della domanda potrà indicare di essere "disposto a ricevere i buoni" producendo una "fattura elettronica da inviare al Comune di Boves per il pagamento, in tempi molto ristretti, degli stessi". (ANSA).