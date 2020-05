Annullata edizione 2020 Festival Agrirock Collisioni

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - L'edizione 2020 del Festival Agrirock Collisioni è annullata. A rendere la decisione obbligata - spiegano gli organizzatori - è il Dpcm del 17 maggio del governo. "L'incertezza e la preoccupazione - spiega il direttore artistico Filippo Taricco - riguardano la sopravvivenza stessa della struttura di Collisioni. È importante considerare le manifestazioni e lo spettacolo non solo come opportunità turistiche e di visibilità mediatica per il territorio, ma anche come realtà occupazionali. Ci auguriamo di poter aprire un tavolo di lavoro con la Regione Piemonte". Per tutti coloro che avevano acquistato un biglietto per i concerti del festival, che sono annullati o rinviati all'anno prossimo, le informazioni verranno date nei prossimi giorni in base alle norme previste nel nuovo decreto legge in attesa di promulgazione. (ANSA).