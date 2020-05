Tenta rapine armato di seghetto e pistola scenica, arrestato

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - I carabinieri hanno arrestato un 58enne che, armato di seghetto e pistola scenica, andava a caccia di donne sole per rapinarle. L'uomo è stato fermato dopo aver tentato tre rapine tra Pinasca e Pinerolo, nel Torinese: prima ha aggredito una 56enne, che è riuscita a scappare e dare l'allarme al 112. Poi, poco distante, ha minacciato una 34enne e infine ha avvicinato una 61enne. A quel punto però i militari, che erano già sulle sue tracce, lo hanno bloccato e arrestato.

Un altro rapinatore è stato fermato sempre dai carabinieri, a Torino, per aver tentato di derubare un giovane in via Garibaldi. (ANSA).