Salone Libro, la serata finale. Appendino, comunità che non se n'è mai andata

Gran finale del Salone del Libro con una lunga maratona condotta da Nicola Lagioia e Marco Pautasso - con contributi live in presenza e video-messaggi trasmessi in streaming, a cui interverranno il direttore de La Stampa Massimo Giannini, Roberto Saviano, Alessandro Baricco e Padre Bianchi con tre brevi lezioni pensate ad hoc, Massimo Gramellini in dialogo con Carlo Rovelli, Zerocalcare, Paolo Giordano, Teresa Ciabatti e Silvia Avallone ed Esperance Ripanti.

E poi performance musicali di Levante, che si esibirà in una versione particolare dell'inno di speranza Andrà tutto bene, Francesco Bianconi, Eugenio in Via Di Gioia, Perturbazione, Fabrizio Bosso, Spiritual Trio. Un reading di Mariangela Gualtieri, una video-lezione di Fabrizio Gifuni sul teatro e la peste e una performance di Arturo Brachetti ispirata a Il Piccolo Principe. Profetico il titolo dell'edizione 2020, Altre forme di vita che voleva evocare il futuro prossimo e che ora stiamo davvero vivendo. In attesa di tornare nella veste abituale, nell'autunno 2020 o non appena possibile, il Salone dedica questa edizione straordinaria dedicata alle vittime del virus e al personale sanitario impegnato in prima linea in questa emergenza. Ed è probabile che la modalità ibrida in cui ci troveremo a vivere nella fase post coronavirus contagerà anche le future edizioni del Salone dove le due realtà, fisica e digitale, potrebbero coesistere.

L'augurio della Appendino - "La comunità del Salone Internazionale del Libro di Torino tornerà, ma a dire la verità non se ne è mai andata". Con queste parole la sindaca Chiara Appendino saluta l'ultima giornata della kermesse libraria che quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, si è svolta nell'inconsueta formula in streaming. "Chiudiamo insieme #SalToExtra - scrive Appendino sui social - con un ringraziamento speciale a Nicola Lagioia e a tutta la squadra che ha permesso di realizzare questa edizione a suo modo unica".