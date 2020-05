Riapre Camera, gratis per sanitari e P.Civile

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Camera, il Centro Italiano per la Fotografia, riapre il 18 maggio le sue sale di Torino per tornare a vivere di persona, e in sicurezza, le mille e una storia delle fotografie di Memoria e Passione. Da Capa a Ghirri.

Capolavori dalla Collezione Bertero e della mostra in Project Room Biomega Multiverso. La chiusura forzata ha portato a una nuova programmazione: Memoria e Passione resterà aperta fino al 30 agosto, Biomega Multiverso in Project Room sarà visitabile fino al 14 giugno, mentre la grande mostra su Paolo Ventura, che era in programma a fine maggio, aprirà in autunno.

"Abbiamo passato settimane difficili - dice il presidente Emanuele Chieli -, ma dobbiamo tornare alla normalità. Il primo pensiero va a coloro che non sono più tra noi e che soffrono o hanno sofferto. Il secondo va ai lavoratori che ci hanno permesso di superare questo momento. Per dimostrare la nostra gratitudine, abbiamo deciso di offrire l'ingresso gratuito, fino alla fine della mostra in corso, a medici, infermieri, a tutto il personale sanitario e ai volontari della Protezione Civile".

