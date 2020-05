Le piogge ingrossano il Po, attesa piena a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - E' attesa in serata la piena del Po, a Torino, dove sono stati chiusi i Murazzi a scopo precauzionale. Lo rende noto Arpa Piemonte. Dopo le forti piogge della scorsa notte, con 120 mm di pioggia a Barge (Cuneo), 100 mm a Paesana (Cuneo) e 75 mm a Luserna San Giovanni (Torino), è scattata l'allerta gialla sul primo tratto del Po. Raggiunti i livelli di guardia a Carignano.

Alla luce delle previsione della piena del Po, sono due le ordinanze comunali emesse dalla sindaca Chiara Appendino per "rischio idraulico". Oltre a quella che riguarda i Murazzi, con "interdizione della circolazione veicolare e pedonale e la sosta di veicoli e rimorchi sino alla cessazione dello stato di pericolo", la prima cittadina ne ha firmata una seconda relativa a tutte le sponde del fiume. Il documento, In particolare, ordina "l'interdizione della circolazione veicolare e pedonale e la sosta di veicoli e rimorchi, sino alla cessazione dello stato di pericolo, nei camminamenti prospicienti entrambe le sponde del fiume Po nell'intero tratto compreso nel territorio comunale". (ANSA).